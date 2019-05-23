Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 23.05.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 09:30

'da bombası

Şampiyonluk ipini göğüsleyen , Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için de çalışmalara başladı. Kiralık sözleşmesi biten N'diaye ile sözleşme uzatmayı planlamayan sarı kırmızılı ekip, orta sahada oluşacak boşluğu Milli Takım'da da forma giyen ile gidermeyi planlıyor.

Çifte kupanın gelmesinin ardından Galatasaray'da hemen yeni sezonun planları yapılmaya başladı... Teknik direktör Fatih Terim, geçen yıl olduğu gibi transferde geç kalınmasını istemiyor. Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir kadroyla gitmeyi planlıyor. Geri dörtlüde önemli bir problemi olmayan, sadece Mariano'nun yerine Douglas'ı almayı düşünen Galatasaray'da esas hareketlilik orta sahada yaşanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'da Okay Yokuşlu bombası
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri