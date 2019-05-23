Çifte kupanın gelmesinin ardından Galatasaray'da hemen yeni sezonun planları yapılmaya başladı... Teknik direktör Fatih Terim, geçen yıl olduğu gibi transferde geç kalınmasını istemiyor. Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir kadroyla gitmeyi planlıyor. Geri dörtlüde önemli bir problemi olmayan, sadece Mariano'nun yerine Douglas'ı almayı düşünen Galatasaray'da esas hareketlilik orta sahada yaşanacak.