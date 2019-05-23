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  • 23.05.2019 13:27
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 13:27

Son dakika: 'den açıklaması

Son dakika... 'de teknik direktörlük için basında iddiaları yer alıyordu. Sarı-Lacivertli kulüpten konuya dair bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Dün ve bugün itibariyle basında yer alan iddiaları üzerine, bu konu hakkında bir kez daha açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Spor Kulübü olarak Sayın Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamış; Sayın Avcı ile direkt veya dolaylı olarak herhangi bir görüşmemiz olmamıştır.

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