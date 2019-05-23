Fenerbahçe ligin son haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Son 3 maçını kazanarak 9 puan toplayan Sarı-Lacivertliler için bu maçın ayrı bir özelliği de var. Kanarya Kadıköy'de oynayacağı karşılaşmada Antalyaspor'u puansız olarak gönderirse TFF'den galibiyet primi olarak 2.6 milyon TL kazanacak. Fenerbahçe bu maçı kazanıp ligi 6. olarak tamamlarsa bu takdirde 6.'lık primi olarak da 3 milyon TL gelir elde edecek. Böylece Antalyaspor karşılaşmasından 3 puan alınması durumunda Sarı-Lacivertli kulübün kasasına 5.6 milyon TL girmiş olacak.



3'LÜ AVERAJA KALABİLİR

Fener 43 puanla 8. sırada. Son hafta F.Bahçe, Alanya ve Konya 3 puanla alırsa 6.'lık basamağı 3'lü averajla belirlenecek.