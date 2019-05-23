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Antalya’yı devirise kasa dolacak!

Kanarya son hafta kazanırsa ’den galibiyet primi 2.6 milyon TL, ligi 6’ncı bitirmesi halinde de 3 milyon TL gelir elde edek.

Antalya’yı devir 5.6 milyonu kap

Fenerbahçe ligin son haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Son 3 maçını kazanarak 9 puan toplayan Sarı-Lacivertliler için bu maçın ayrı bir özelliği de var. Kanarya Kadıköy'de oynayacağı karşılaşmada 'u puansız olarak gönderirse 'den galibiyet primi olarak 2.6 milyon TL kazanacak. bu maçı kazanıp ligi 6. olarak tamamlarsa bu takdirde 6.'lık primi olarak da 3 milyon TL gelir elde edecek. Böylece Antalyaspor karşılaşmasından 3 puan alınması durumunda Sarı-Lacivertli kulübün kasasına 5.6 milyon TL girmiş olacak.


3'LÜ AVERAJA KALABİLİR
Fener 43 puanla 8. sırada. Son hafta F.Bahçe, Alanya ve Konya 3 puanla alırsa 6.'lık basamağı 3'lü averajla belirlenecek.

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