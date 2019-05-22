Valbuena tekliflere cevap verecek! En ritik 10 gün

Fenerbahçe'de sezonun en etkili isimlerinden birisi olan Valbuena'nın önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği şekillenmek üzere.

İMZA AN MESELESİ

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcuya 2 yıl için 3.4 milyon Euro teklif ettiği kabul etmesi durumunda Fransız futbolcu ile yeni sözleşmenin imzalanacağı bildirildi.

TEKLİFLER ÇOK

Fransa Ligi'nden ve Arap ülkelerinden teklifler aldığı belirtilen Valbuena'nın Fenerbahçe'ye 10 gün içinde cevap vereceği öerenildi.

SON MAÇTA YOK

Bu arada Erzurum deplasmanında sakatlanan Valbuena ligin son haftasında Antalya'ya karşı forma giymeyecek. Fransız futbolcunun sağ bacak arka adale zarında yırtılma ve kanama olduğu öğrenildi.



BİR ÇOK MAÇI O ÇEVİRDİ!

Valbuena 20'si ilk 11'de olmak üzere bu sezon 31 resmi maçta görev yaptı. oynadığı maçlarda takımının en etkili ve istikrarlı oyuncusu oldu. sakatlık yaşadığı dörnemlerde de fenerbahçe onu çok aradı. 8 asistle fenerbahçe'nin enç çok gol pası veren oyuncusu oldu.