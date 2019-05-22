Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a karşı şampiyonluğu kaybeden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyor... Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, TFF Başkanlığı hakkında da konuştu.

Gümüşdağ, "Abdullah Avcı şu anda takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek ama ayrılmak gibi bir isteği varsa cuma günü maçtan sonra konuşuruz." ifadelerini yer verdi.





"ADAY DEĞİLİM"

Göksel Gümüşdağ ayrıca TFF Başkanlığı'na aday olup olmayacağı konusuyla ilgili, "TFF Başkanlığına aday değilim, böyle bir düşüncem yok." dedi.