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  • 22.05.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 18:22

Başakşehir Başkanı 'dan açıklaması

Başkanı , Turuncu mavililerin ü ile ilgili ses getirecek bir açıklamada bulundu. Gümüşdağ, "Abdullah Avcı şu anda takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek ama ayrılmak gibi bir isteği varsa cuma günü maçtan sonra konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı resmen açıklandı

'de 'a karşı şampiyonluğu kaybeden 'de 'nın adı ve ile anılıyor... Medipol Başakşehir Başkanı , konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, Başkanlığı hakkında da konuştu.

Gümüşdağ, "Abdullah Avcı şu anda takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek ama ayrılmak gibi bir isteği varsa cuma günü maçtan sonra konuşuruz." ifadelerini yer verdi.

"ADAY DEĞİLİM"
Göksel Gümüşdağ ayrıca TFF Başkanlığı'na aday olup olmayacağı konusuyla ilgili, "TFF Başkanlığına aday değilim, böyle bir düşüncem yok." dedi.

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