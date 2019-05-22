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'dan can sıkıcı iddialar geliyor! ’te Betis devreye girdi

F.Bahçe’nin anlaştığı yıldız futbolcu için Betis’in Rize’ye 4.5 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.

Vedat Muriç’te Betis tehlikesi
Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedeflerinden biri olan Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç konusunda can sıkıcı bir gelişme yaşandı... Sarı-Lacivertliler'in prensipte anlaşma sağladığı Kosova asıllı forvete La Liga ekiplerinden Real Betis'in resmen talip olduğu iddia edildi. Hatta İspanyol kulübünün Rizespor'a 4.5 milyon Euro teklif ettiği de öne sürülüyor. Yaşanan bu şok gelişme sonrasında Fenerbahçe'nin yeni bir hamlede bulunacağı da ifade ediliyor.

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