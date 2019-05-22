Yeni Malatyaspor formasıyla başarılı bir performans gösteren Ertaç'ın yeni sezonda Beşiktaş'a transferine kesin gözüyle bakılıyor. Ertaç'ın bonservisi elinde olacak.
- Spor
- 22.05.2019
- Gazete
Beşiktaş Ertaç Özbir’e kancayı taktı
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