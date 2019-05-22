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’e kancayı taktı

Ertaç Özbir’de problem kalmadı
Yeni Malatyaspor formasıyla başarılı bir performans gösteren Ertaç'ın yeni sezonda 'a transferine kesin gözüyle bakılıyor. Ertaç'ın bonservisi elinde olacak.

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