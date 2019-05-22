Kulüpler Birliği Vakfı, dün akşam İstanbul'da düzenlenen iftar yemeğinde buluştu. İftar yemeğinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Başkan adayı Nihat Özdemir ile Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman da katıldı. İftarda konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, "Futbolumuzu daha değerli hale getirmek için el ele vermeliyiz" diye konuştu.