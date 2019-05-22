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: Futbolumuz için el ele vermeliyiz

Futbolumuz için el ele vermeliyiz

Kulüpler Birliği Vakfı, dün akşam 'da düzenlenen iftar yemeğinde buluştu. İftar yemeğinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Başkan adayı ile ve Başkanı da katıldı. İftarda konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, "Futbolumuzu daha değerli hale getirmek için el ele vermeliyiz" diye konuştu.

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