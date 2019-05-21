Trabzonspor'da hakem tepkileri dinmek bilmiyor... Bordo-Mavili kulübün Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, geride kalan sezonda yaşanan hakem hatalarının ligin gidişatını direkt olarak etkilediğini vurguladı. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, VAR kararlarının lige damga vurduğunu belirterek, bunların genelde aleyhlerine sonuçlandığını söyledi.

POZİSYONLARIMIZA KÖR KALDILAR

Doğan, "Bu VAR, Trabzonspor'a gelince 'nedense' yok oluyor. Koca bir camianın emeklerini, 15 puanını bu sezon 'utanmadan' 'sıkılmadan' çaldınız! Oradaki eli görenler, bizim onlarca pozisyonumuza kör kaldı" dedi.

SEZONUN ŞAMPİYONU HAKEMLER

Yöneticilerden Sertaç Güven de hakemlerin performansının yerlerde süründüğünü ifade ederek, "Bu sezonun şampiyonu tartışmasız hakemler. Tebriği fazlasıyla hak ediyorlar!" ifadelerini kullandı.