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Başkan Yardımcısı Doğan isyan etti: 15 puanımız çalındı

Başkan Yardımcısı hakem hatalarının gidişatı etkilediğini söyleyerek, “15 puanımız çalındı”dedi. Doğan sisteminin kendilerine uygulanmadığını belirterek “Pozisyonlarımıza kör kaldılar”diye konuştu.

VAR kararları hep aleyhimize işledi

'da hakem tepkileri dinmek bilmiyor... Bordo-Mavili kulübün Başkan Yardımcısı , geride kalan sezonda yaşanan hakem hatalarının ligin gidişatını direkt olarak etkilediğini vurguladı. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, kararlarının lige damga vurduğunu belirterek, bunların genelde aleyhlerine sonuçlandığını söyledi.

POZİSYONLARIMIZA KÖR KALDILAR
Doğan, "Bu VAR, Trabzonspor'a gelince 'nedense' yok oluyor. Koca bir camianın emeklerini, 15 puanını bu sezon 'utanmadan' 'sıkılmadan' çaldınız! Oradaki eli görenler, bizim onlarca pozisyonumuza kör kaldı" dedi.

SEZONUN ŞAMPİYONU HAKEMLER
Yöneticilerden Sertaç Güven de hakemlerin performansının yerlerde süründüğünü ifade ederek, "Bu sezonun şampiyonu tartışmasız hakemler. Tebriği fazlasıyla hak ediyorlar!" ifadelerini kullandı.

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