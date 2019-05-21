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İrem Yaman 2. kez Dünya Şampiyonu olarak tarih yazdı

İrem Yaman, ‘Dünya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. 2. kez dünya şampiyonu olan tek Türk tekvandocu olarak tarihe adını yazdı.

Yaman sporcu
Milli sporcu İrem Yaman (23) tarih yazdı. 2015'te Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yaman, yine ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Milli tekvandocu, İngiltere'nin Manchester kentinde yapılan Dünya Tekvando Şampiyonası'nda rakip tanımadı. Final müsabakasında Brezilyalı Caroline Santos'u 21-7 mağlup ederek altın madalya kazandı. Milli sporcu, böylece iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olarak bir ilke imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda altın madalya kazanan Yaman'ı tebrik telgrafıyla kutladı.

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