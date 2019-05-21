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Başkanı : Terim’in heykelini dikeceğiz

’in Türk una mührünü vurduğunu söyleyen G.Sarya Başkanı , “Hocamızın heykelini dikeceğiz...” dedi.

Terim’in heykelini dikeceğiz

Galatasaray Başkanı , TRT Spor'da katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. Teknik direktör Fatih Terim'in heykelini dikmek istediklerini söyleyen Cengiz, "Müzemizde heykel için yer olmadığını öğrendik. Ayrıca 3 bine yakın kupanın da müzeye sığmadığını söylediler. Hocamız zaten Türk una mührünü vurmuş bir isim. Kendisinin heykelini dikeceğiz" dedi.

DANTEL GİBİ İŞLEDİK
Göreve gelmelerinin ardından 'dan ceza almamaları adına büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Cengiz, "2+1 yıl ceza alacaktık. 4 ay dantel gibi işledik, oya gibi, ceza almadık." diye konuştu.

4 BÜYÜKLER İÇİNDE EN İYİ BİZİZ!
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, 4 büyük kulüp içerisinde mali açıdan en iyi durumda kendilerinin olduğunu söyledi.

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