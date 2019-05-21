Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'da katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. Teknik direktör Fatih Terim'in heykelini dikmek istediklerini söyleyen Cengiz, "Müzemizde heykel için yer olmadığını öğrendik. Ayrıca 3 bine yakın kupanın da müzeye sığmadığını söylediler. Hocamız zaten Türk futboluna mührünü vurmuş bir isim. Kendisinin heykelini dikeceğiz" dedi.

DANTEL GİBİ İŞLEDİK

Göreve gelmelerinin ardından UEFA'dan ceza almamaları adına büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Cengiz, "2+1 yıl ceza alacaktık. 4 ay dantel gibi işledik, oya gibi, ceza almadık." diye konuştu.

4 BÜYÜKLER İÇİNDE EN İYİ BİZİZ!

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, 4 büyük kulüp içerisinde mali açıdan en iyi durumda kendilerinin olduğunu söyledi.