Kulüpler Birliği Vakfı, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.
Kulüpler Birliği Vakfının internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, "Galatasaray Kulübümüzün Süper Lig şampiyonluğunu tebrik eder, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
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