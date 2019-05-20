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  • 20.05.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 17:52

'nden mesajı!

, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 22.kez mutlu sona ulaşan ve Süper Lig'in en çok şampiyon olan takımı ünvanını koruyan Galatasaray için tebrik mesajı yayınladı.

Kulüpler Birliği'nden G.Saray mesajı!

Vakfı, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden 'ı kutladı.

Kulüpler Birliği Vakfının internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, "Galatasaray Kulübümüzün Süper Lig şampiyonluğunu tebrik eder, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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