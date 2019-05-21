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başkanı , ’a sert sözlerle yüklendi: Özür beklemesi arsızlık

Euroleague finalinde taraftarının protestosu üzerine “ bana özür borçlu” diyen Ataman’a, Koç, “Vukuatlarına baktı ğımızda Ataman’ın özür beklemesi arsızlıktır” sözleriyle yanıt verdi.

Özür beklemesi arsızlık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Euroleague finalinde Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisine maruz kalan 'in başantrenörü 'ın, "Fair-play söylemiyle yola çıkan 'un bana özür borcu var" sözlerine sert bir şekilde yanıt verdi. Koç, Ataman "Ergin Ataman'ın geçmiş vukuatlarına baktığımızda 'den bahsedecek en son kişidir. Tribüne iki kez ağır küfür etti. Özür beklemesi de bu işin arsızlık boyutudur" dedi.

ÖNCE SPOR ADAMI OLSUN!
Bazı isimlerin mağduriyet üzerinden fırsat yaratmaya çalıştığını belirten Koç, "Ne yazık ki Ergin Ataman bu tanıma girmektedir. İşine baksın, spor adamı olsun. Anadolu Efes'le bir sorunumuz yok." ifadelerini kullandı.

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