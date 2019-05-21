Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Euroleague finalinde Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisine maruz kalan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'ın, "Fair-play söylemiyle yola çıkan Ali Koç'un bana özür borcu var" sözlerine sert bir şekilde yanıt verdi. Koç, Ataman "Ergin Ataman'ın geçmiş vukuatlarına baktığımızda Fair Play'den bahsedecek en son kişidir. Tribüne iki kez ağır küfür etti. Özür beklemesi de bu işin arsızlık boyutudur" dedi.

ÖNCE SPOR ADAMI OLSUN!

Bazı isimlerin mağduriyet üzerinden fırsat yaratmaya çalıştığını belirten Koç, "Ne yazık ki Ergin Ataman bu tanıma girmektedir. İşine baksın, spor adamı olsun. Anadolu Efes'le bir sorunumuz yok." ifadelerini kullandı.