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Düşme hattı karıştı! , ve ’dan ikisi küme düşecek

’in son haftasında , ve ’dan ikisi küme düşecek. En avantajlı takım ise Göztepe.

3’ünden 2’si veda edecek

A.Gücü'nün dün 'u yenmesinin ardından 'de düşme adayı takımların sayısı 3'e indi. Akhisarspor'dan sonra düşecek diğer 2 takım , spor ve spor'dan ikisi olacak. 35 puanlı Göztepe son hafta kendi evinde Ankaragücü ile karşılaşacak. takımı bu maçı kazandığı takdirde diğer maçların sonuçlarını beklemeden ligde kalmayı garantileyecek. 'un ligde kalması için son hafta 'u yenmesi ve Göztepe'nin de Ankaragücü önünde puan kaybetmesini bekleyecek. Erzurum ise ligde kalmak için 'de kazanıp Göztepe'nin yenilmesi ve Bursa'nın puan kaybetmesini bekleyecek.

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