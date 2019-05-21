A.Gücü'nün dün Sivasspor'u yenmesinin ardından Süper Lig'de düşme adayı takımların sayısı 3'e indi. Akhisarspor'dan sonra düşecek diğer 2 takım Göztepe, Bursaspor ve Erzurumspor'dan ikisi olacak. 35 puanlı Göztepe son hafta kendi evinde Ankaragücü ile karşılaşacak. İzmir takımı bu maçı kazandığı takdirde diğer maçların sonuçlarını beklemeden ligde kalmayı garantileyecek. Bursaspor'un ligde kalması için son hafta Yeni Malatyaspor'u yenmesi ve Göztepe'nin de Ankaragücü önünde puan kaybetmesini bekleyecek. Erzurum ise ligde kalmak için Kayseri'de kazanıp Göztepe'nin yenilmesi ve Bursa'nın puan kaybetmesini bekleyecek.