Nerede o eski Kartal

Beşiktaş, 4 yıldır görevde bulunan Şenol Güneş yönetiminde son 5 sezonun en kötü performansını sergiledi. Süper Lig'de bu sezon 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 62 puan toplayan Kartal, son hafta Kasımpaşa'yı yense dahi kötü grafiği değiştiremeyecek.



DEPLASMANDA DA KÖTÜ

Beşiktaş, deplasmandaki lig maçlarında da geçen sezonki kötü grafiğini tekrarladı. Kartal bu sezon deplasmanda 7 galibiyet alabildi.







