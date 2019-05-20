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Nerede o eski

, 4 yıldır görevde bulunan yönetiminde son 5 sezonun en kötü performansını sergiledi...

Nerede o eski Kartal
Beşiktaş, 4 yıldır görevde bulunan Şenol Güneş yönetiminde son 5 sezonun en kötü performansını sergiledi. Süper Lig'de bu sezon 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 62 puan toplayan Kartal, son hafta Kasımpaşa'yı yense dahi kötü grafiği değiştiremeyecek.

DEPLASMANDA DA KÖTÜ
Beşiktaş, deplasmandaki lig maçlarında da geçen sezonki kötü grafiğini tekrarladı. Kartal bu sezon deplasmanda 7 galibiyet alabildi.



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