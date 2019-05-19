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  • 19.05.2019 23:17
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 23:17

'ndan 'a tebrik mesajı

(), 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan 'ı tebrik etti.

TFF'den Galatasaray'a tebrik mesajı
Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"'in 33. Haftasında Başakşehir ile oynadığı müsabakanın ardından bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen , lig tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaştı.

olarak Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig Şampiyonluğu'nu tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz.".

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