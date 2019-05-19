Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
"Spor Toto Süper Lig'in 33. Haftasında Başakşehir ile oynadığı müsabakanın ardından bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, lig tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig Şampiyonluğu'nu tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz.".
"Spor Toto Süper Lig'in 33. Haftasında Başakşehir ile oynadığı müsabakanın ardından bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, lig tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig Şampiyonluğu'nu tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz.".
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