İstenmeyen gerilim

Final maçının on bölümünde bazı Fenerbahçeli taraftarlarla Ergin Ataman arasında gerginlik yaşandı. Ataman sözlü sataşmalara sinirlendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tribüne çıkarak taraftarları sakinleştirdi. Maçın andından konuşan Ataman, "Kazanamadığımız için üzgünüm. Bu kadroyu koruyacağız. Destekleyen herkese teşekkürler. Bazı terbiyesizlere ise teessüf ederim" dedi.
- Spor
- 20.05.2019
- Gazete
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