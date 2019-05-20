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İstenmeyen gerilim

Final maçında ’a sataşan Fener taraftarlarını Başkan sakinleştirdi.

İstenmeyen gerilim
Final maçının on bölümünde bazı Fenerbahçeli taraftarlarla Ergin Ataman arasında gerginlik yaşandı. Ataman sözlü sataşmalara sinirlendi. Başkanı Ali Koç tribüne çıkarak taraftarları sakinleştirdi. Maçın andından konuşan Ataman, "Kazanamadığımız için üzgünüm. Bu kadroyu koruyacağız. Destekleyen herkese teşekkürler. Bazı terbiyesizlere ise teessüf ederim" dedi.

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