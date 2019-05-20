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  • 20.05.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 12:30

Türk futbol tarihine geçti

'ın 22. şampiyonluğunun ardından Uruguaylı file bekçisi da tarihe geçti. Başarılı eldiven Süper Lig'de en çok şampiyonluk gören yabancı futbolcu oldu.

Muslera tarihe geçti

22. kez mutlu sona ulaşan 'da tecrübeli kaleci ayrı bir gurur yaşıyor.

Uruguaylı kaleci, bu sene yaşadığı 5. zaferle Süper Lig'de tarihinde en çok şampiyonluk kazanan yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

HAGİ VE POPESCU İKİNCİ SIRADA

Muslera'yı bu alanda 4'er kupa zaferiyle Popescu ve Hagi takip etti.

Ayrıca Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nun ise 3 şampiyonluğu bulunuyor.

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