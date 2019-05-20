22. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da tecrübeli kaleci Fernando Muslera ayrı bir gurur yaşıyor.

Uruguaylı kaleci, bu sene yaşadığı 5. zaferle Süper Lig'de tarihinde en çok şampiyonluk kazanan yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

HAGİ VE POPESCU İKİNCİ SIRADA

Muslera'yı bu alanda 4'er kupa zaferiyle Popescu ve Hagi takip etti.

Ayrıca Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nun ise 3 şampiyonluğu bulunuyor.