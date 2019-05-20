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Olay yaratacak yorum: 'Galatasaray çatır çatır şampiyon oldu'

2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyonu Galatasaray! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Galatasaray, ligin bitimine bir hafta kala 22. şampiyonluğuna ulaştı. Spor yazarları köşelerinde Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumladı. İşte o yazılar;

20.05.2019 09:31 - Son Güncelleme: 20.05.2019 09:39
Olay yaratacak yorum: 'Galatasaray çatır çatır şampiyon oldu'

BÜKEMEDİĞİN BİLEĞİ ÖP | ERMAN TOROĞLU

Galatasaray dün akşam Başakşehir'i yenip 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Peki, Galatasaray'ı şampiyon yapan faktörler nelerdi?

Olay yaratacak yorum: 'Galatasaray çatır çatır şampiyon oldu'

Bakınız! G.Saray'ı üç olay şampiyon yaptı. 1- İstanbul'da oynanan Galatasaray Konyaspor maçında VAR ve hakem faciası yaşandı. Ve o meşhur bildiri yayınlandı.

Olay yaratacak yorum: 'Galatasaray çatır çatır şampiyon oldu'

Peki bu bildiriyi yayınlayanlar kimlerdi? Başakşehir Başkanı, Beşiktaş Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı… Bu filmin başlangıcı o gündür.

Olay yaratacak yorum: 'Galatasaray çatır çatır şampiyon oldu'

2- Galatasaray kongresi… Galatasaray Başkanı'nı "Sen hırsız değilsin, namuslu bir adamsın. Galatasaray'ın paralarını iyi harcadın" dediler. Sonra "Bizim dediklerimizi yapmadın" deyip idari olarak ibra etmediler. Burada da Galatasaraylı futbolcular çok etkilendiler.

Olay yaratacak yorum: 'Galatasaray çatır çatır şampiyon oldu'

3- BeIN Sports'un "Yılın En'lerini" seçmesi de önemli bir etkendi. Ne Trabzon'dan, ne de G.Saray'dan tek futbolcu yoktu. Bu da onları hırslandırdı. Sonunda da bu şampiyonluk geldi.

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