Olay yaratacak yorum: 'Galatasaray çatır çatır şampiyon oldu'
2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyonu Galatasaray! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Galatasaray, ligin bitimine bir hafta kala 22. şampiyonluğuna ulaştı. Spor yazarları köşelerinde Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumladı. İşte o yazılar;
20.05.2019 09:31
- Son Güncelleme: 20.05.2019 09:39
BÜKEMEDİĞİN BİLEĞİ ÖP | ERMAN TOROĞLU
Galatasaray dün akşam Başakşehir'i yenip 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Peki, Galatasaray'ı şampiyon yapan faktörler nelerdi?
Bakınız! G.Saray'ı üç olay şampiyon yaptı. 1- İstanbul'da oynanan Galatasaray Konyaspor maçında VAR ve hakem faciası yaşandı. Ve o meşhur bildiri yayınlandı.
Peki bu bildiriyi yayınlayanlar kimlerdi? Başakşehir Başkanı, Beşiktaş Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı… Bu filmin başlangıcı o gündür.
2- Galatasaray kongresi… Galatasaray Başkanı'nı "Sen hırsız değilsin, namuslu bir adamsın. Galatasaray'ın paralarını iyi harcadın" dediler. Sonra "Bizim dediklerimizi yapmadın" deyip idari olarak ibra etmediler. Burada da Galatasaraylı futbolcular çok etkilendiler.
3- BeIN Sports'un "Yılın En'lerini" seçmesi de önemli bir etkendi. Ne Trabzon'dan, ne de G.Saray'dan tek futbolcu yoktu. Bu da onları hırslandırdı. Sonunda da bu şampiyonluk geldi.