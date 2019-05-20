Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı'nın şampiyonluk kutlaması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Ligib bitimine bir hafta kala Başakşehir'i yenerek 3 puanı alan ve 69 puana yükselen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? 2018-2019 Galatasaray şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? İşte merak edilenler...

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

2018-2019 Süper Lig şampiyonu Galatasaray, ligin son haftasında Sivasspor ile karşılaşacak. Galatasaray'ın Sivasspor maçı sonrası kutlama ve kupa kaldırma töreni yapacak. Geçtiğimiz sezonu da şampiyon tamamlayan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda taraftarların katılımıyla düzenlenen törenle kupasını almıştı. Bu sezonda kendi stadında kutlama yapması bekleniyor. Ancak, kutlama ve kupa kaldırma töreninin hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı.