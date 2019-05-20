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Fatih Terim, 22. şampiyonluğu bu sözlerle özetledi: Alnımızın akıyla

Ben her zaman şunu söyledim ’ın bana öğrettiği en önemli şey büyük takım refleksi... Bu camia birleştiği zaman büyük iş yapar. Krizler, kaoslar, hepsini geçiştirdik... 50 maç ceza aldık. 6 ay forvetsiz oynadık. Hiçbir zaman üm-i dimi kaybetmedim. Sonu güzel bitti.

Alnımızın akıyla
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluktan sonra, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda şampiyon olmak büyük anlam ve önem taşıyor. camiasına armağan olsun. Çok güzel bir şampiyonluk. Alnımızın akıyla hak ettiğimiz şampiyonluk" şeklinde konuştu.




BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ
Terim, "G.Saray birleştiği zaman çok şeyler yapar. Ben hep şunu söyledim, Galatasaray'ın bana öğrettiği en önemli şey büyük takım refleksi" dedi.



ÜMİDİMİ HİÇ KAYBETMEDİM
Fatih hoca, "Büyük takım refleksi gösterdik. Krizler, kaoslar, hepsini geçiştirdik. 50 maç ceza aldık. 6 ay forvetsiz oynadık ama ümidimi hiç kaybetmedim. Sonu güzel bitti. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Başkan , 'i yenerek 'de şampiyon olan Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, "Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylılar'ı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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