Süper Lig'de ateş hattını çok yakından ilgilendiren maçta Bursaspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Bursa puanını 34'e yükselirken, Göztepe 35 puan oldu... Nefesleri kesen mücadelenin 11. dakikasında konuk ekip Alparslan'la golü buldu. Ancak VAR'dan gelen ofsayt uyarısı sonrası gol iptal oldu. 49'da Göztepe penaltı kazandı. Deniz'in penaltısını kaleci Okan kurtardı. 72. dakikada Halil'in attığı gol de VAR kararıyla iptal edildi. Kalan dakikalarda gol gelmeyince karşılaşma 0-0 sona erdi.



BURSA'DA 3 CEZALI

Evinde Göztepe'yi yenemeyerek ligde kalma yolunda ağır yara alan Bursaspor'da 3 önemli oyuncu cezalı oldu. İki stoper Ertuğrul ve Chedjou ile birlikte Lima da Malatya deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.