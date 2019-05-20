Bugünkü
Takvim

spor - puanları bölüştü

Haftanın kritik mücadelesinde ile 0-0 berabere kaldı... Küme düşecek iki takım son hafta belli olacak

Düğüm son maça kaldı

Süper Lig'de ateş hattını çok yakından ilgilendiren maçta Bursaspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Bursa puanını 34'e yükselirken, Göztepe 35 puan oldu... Nefesleri kesen mücadelenin 11. dakikasında konuk ekip Alparslan'la golü buldu. Ancak VAR'dan gelen ofsayt uyarısı sonrası gol iptal oldu. 49'da penaltı kazandı. Deniz'in penaltısını kaleci Okan kurtardı. 72. dakikada Halil'in attığı gol de VAR kararıyla iptal edildi. Kalan dakikalarda gol gelmeyince karşılaşma 0-0 sona erdi.

BURSA'DA 3 CEZALI
Evinde Göztepe'yi yenemeyerek ligde kalma yolunda ağır yara alan spor'da 3 önemli oyuncu cezalı oldu. İki stoper Ertuğrul ve Chedjou ile birlikte Lima da deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBursaspor - Göztepe puanları bölüştü
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri