Teşekkürler Anadolu Efes... Tarihinde ilk kez Euroleague finali oynayan Anadolu Efes, finalde CSKA Moskova'ya 91-83 mağlup olarak turnuvayı 2. sırada tamamladı. Maçın ilk çeyreğine etkili başlayan Rus ekibi CSKA Moskova, dış atışlarla sonuca gitti ve ilk bölümü 29-20 üstün tamamladı.
EFES 2. ÇEYREKTE ETKİLİYDİ
İkinci çeyrekte savunmayı sertleştiren Efes, rakibine kolay sayı şansı vermedi. 14 sayı geriye düştü çeyrekte devreye 2 sayı geride girdi.
ÖNE GEÇTİK
Üçüncü çeyreğin başında Simon'un 3 sayılık basketiyle Anadolu Efes, 45-44 öne geçti. CSKA 27. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 52-63. Ruslar final periyoduna 68-62 önde girdi.
FARKI 4'E KADAR İNDİRDİK
CSKA, 36. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 71-83. Micic'in katkısıyla 6-0'lık seri yakalayan Efes, bitime 2 dakika kala farkı 4'e indirse de (81-85) sahadan yenik ayrıldı. Larkin 2 maçta 59 sayı ve 68 verimlilikle her iki alanda rekoru kırdı.
ÖDÜLÜ DOĞUŞ ALDI
Euroleague'de CSKA Moskova'ya yenilerek ikinci olan Anadolu Efes'in ödülünü kaptan Doğuş Balbay aldı.
MVP WİLL CLYBURN
Euroleague Final Four MVP ödülünü Will Clyburn kazandı. Yıldız basketbolcu final maçında 20 sayı üretirken 5 ribaunt ve 2 asistle oynadı.
EFES 2. ÇEYREKTE ETKİLİYDİ
İkinci çeyrekte savunmayı sertleştiren Efes, rakibine kolay sayı şansı vermedi. 14 sayı geriye düştü çeyrekte devreye 2 sayı geride girdi.
ÖNE GEÇTİK
Üçüncü çeyreğin başında Simon'un 3 sayılık basketiyle Anadolu Efes, 45-44 öne geçti. CSKA 27. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 52-63. Ruslar final periyoduna 68-62 önde girdi.
FARKI 4'E KADAR İNDİRDİK
CSKA, 36. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 71-83. Micic'in katkısıyla 6-0'lık seri yakalayan Efes, bitime 2 dakika kala farkı 4'e indirse de (81-85) sahadan yenik ayrıldı. Larkin 2 maçta 59 sayı ve 68 verimlilikle her iki alanda rekoru kırdı.
ÖDÜLÜ DOĞUŞ ALDI
Euroleague'de CSKA Moskova'ya yenilerek ikinci olan Anadolu Efes'in ödülünü kaptan Doğuş Balbay aldı.
MVP WİLL CLYBURN
Euroleague Final Four MVP ödülünü Will Clyburn kazandı. Yıldız basketbolcu final maçında 20 sayı üretirken 5 ribaunt ve 2 asistle oynadı.
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