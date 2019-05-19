THY Euroleague final four final maçında Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova ile İspanya'da karşılaşıyor. Nefeslerin tutulacağı dev maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...
THY Euroleague finalinde Anadolu Efes ile CSKA Moskova karşı karşıya geliyor.
CANLI SKOR
ANADOLU EFES 39-44 CSKA MOSKOVA (İLK PERİYOT OYNANIYOR...)
Skor güncellenecektir....
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