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  • 19.05.2019 21:56
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 22:20

Euroleague'de tarihi final! -

Euroleague final maçında yönetimindeki , Rus ekibi ile İspanya'da karşılaşıyor. Nefeslerin tutulacağı dev maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

Anadolu Efes - CSKA Moskova | CANLI

Euroleague final maçında yönetimindeki , Rus ekibi ile İspanya'da karşılaşıyor. Nefeslerin tutulacağı dev maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

THY Euroleague finalinde Anadolu Efes ile CSKA Moskova karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR
ANADOLU EFES 39-44 CSKA MOSKOVA (İLK PERİYOT OYNANIYOR...)

Skor güncellenecektir....

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