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  • 19.05.2019 19:38
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 19:38

Ukrayna'da şampiyon oldu

'inde , deplasmanda Zorya'yı 1-0 yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Ukrayna'da şampiyon Shakhtar Donetsk

'de , deplasmanda Zorya'yı 1-0 yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Shakhtar Donetsk, ligde şampiyonluk grubunun 7. haftasında Zorya'ya konuk oldu.

Konuk takım, 11. dakikada Brezilyalı futbolcu Junior Moraes'in attığı golle 1-0 galip geldi.

12. ŞAMPİYONLUK
Ukrayna Premier Lig'de 22 haftalık normal sezonu 57 puanla tamamlayan ve şampiyonluk grubuna lider olarak yükselen Shakhtar Donetsk, bu galibiyetle 76 puana çıktı.

Böylece Shakhtar Donetsk, bitime 3 hafta kala en yakın rakibi ile arasındaki farkı 11 puana çıkararak üst üste 3. olmak üzere 12. şampiyonluğuna ulaştı.

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