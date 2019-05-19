Tecrübeli teknik adamla yapılacak sözleşmenin detayları da belli oldu. Gelecek hafta ligde oynanacak son maçla birlikte Şenol Güneş ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmalarına hız veriliyor.

En ciddi aday olan Mircea Lucescu ile Beşiktaş Yönetimi prensip anlaşmasına varmıştı.





Sabah'ın haberine göre, başkan Fikret Orman'ın çok istediği Rumen çalıştırıcı ile önümüzdeki hafta görüşerek işi bitireceği öğrenildi.

Rumen hocayla yapılan anlaşmanın iki yıllık olduğu belirtilirken, Luce'nin yıllık 2 milyon Euro'ya imza atacağı kaydedildi.