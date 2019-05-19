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  • 19.05.2019 14:54
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 14:57

Flaş iddia: , Lucescu ile anlaşmaya vardı

'in A ile anlaşmasının ardından yeni hoca arayışlarına başlayan 'ın, Lucescu ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Beşiktaş, Lucescu ile anlaşmaya vardı

Tecrübeli teknik adamla yapılacak sözleşmenin detayları da belli oldu. Gelecek hafta ligde oynanacak son maçla birlikte ile yollarını ayıracak olan 'ta teknik direktör çalışmalarına hız veriliyor.

En ciddi aday olan ile Beşiktaş Yönetimi prensip anlaşmasına varmıştı.

Sabah'ın haberine göre, başkan 'ın çok istediği Rumen çalıştırıcı ile önümüzdeki hafta görüşerek işi bitireceği öğrenildi.

Rumen hocayla yapılan anlaşmanın iki yıllık olduğu belirtilirken, Luce'nin yıllık 2 milyon Euro'ya imza atacağı kaydedildi.

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