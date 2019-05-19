BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in tamamlanmasına son 1 hafta kala heyecan dorukta. Bu sezon istediği başarıyı elde edemeyen Fenerbahçe, son haftalara doğru küme düşme hattından kurtulmuş 33. haftaya 10. sırada girmişti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 32 puanla 17. sırada küme düşme hattına bulunuyor. Karşılaşmadan galibiyle ayrılarak şans arayan Erzurumspor galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

BB ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 33. hafta kapanış maçında BB Erzurumspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçı 20 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. BeIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem Bülent Birincioğlu olacak.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Kasımpaşa ve Akhisarspor'a karşı aldığı galibiyetlerle rahatladı. Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas ve Volkan Demirel cezaları sebebiyle kadroda yer almayacak. Michael Frey ve Mehmet Topal ise sakatlıkları sebebiyle Erzurum deplasmanına götürülmeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, son haftada Antalyaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Sehic, Tolga, Kanstrup, Lieo, Hakan Arslan, Taylan, İbrahim, Emrah, Kone, Eduok, Rashad Muhammed

SAKAT: Egemen, Obertan

CEZALI: Yok

FENERBAHÇE

Harun, Isla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Moses, Jailson, Dirar, Tolgay, Valbuena, Soldado

SAKAT: Mehmet Topal, Ferdi Kadıoğlu, Frey

CEZALI: Volkan, Eljif