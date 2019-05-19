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  • 19.05.2019 14:52
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 14:52

'de ilk ayrılık Soldado ile geldi

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Soldado, ülkesinin ekiplerinden Getafe ile anlaştı. Golcü futbolcunun Antalya maçının ardından Türkiye'den ayrılarak İspanya'ya gitmesi bekleniyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol golcü 'nun ülkesinin takımlarından Getafe ile anlaştığı belirtildi.

As gazetesinde çıkan habere göre Soldado'nun La Liga ekiplerinden Getafe ile 2 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

33 yaşındaki santrafor, 'de bu sezon 24 maçta forma giyip 7 gol atarken, 4 de asist yapmayı başardı.

Bu arada Kanarya Andre Ayew'in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını Swansea'ye bildirdi.

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