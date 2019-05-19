Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol golcü Roberto Soldado'nun ülkesinin takımlarından Getafe ile anlaştığı belirtildi.



As gazetesinde çıkan habere göre Soldado'nun La Liga ekiplerinden Getafe ile 2 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.



33 yaşındaki santrafor, Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta forma giyip 7 gol atarken, 4 de asist yapmayı başardı.



Bu arada Kanarya Andre Ayew'in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını Swansea'ye bildirdi.