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Efes ile CSKA Euroleague finalinde kapışıyor

Dev final saat 21.30’da başlayacak. A.Efes ilk Euroleague finalinde şampiyonluk için CSKA engelini aşmaya çalışacak.

Avrupa’nın 'Efes'i

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Anadolu Efes bugün Rusya ekibi CSKA Moskova şampiyonluk için sahaya çıkacak. 'nın Vitoria kentinde Fernando Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

EFES FORMUYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Tarihinde 3. kez final four oynayan ve Eurolegue'de ilk kez finalist olan Anadolu Efes, yüksek formuyla göz kamaştırıyor. Coach Ergin Ataman final öncesinde basın toptasında açıklamalarda bulundu.



ATAMAN: GOLDEN STATE GİBİYİZ
Ataman "Bu yıl Golden State Warrios gibi basketbol oynuyoruz. CSKA da gibi oynuyor. Clyburn de onların Antetokounmpo'su. Müthiş bir final olacak. Kazanacağız" dedi.

FENERBAHÇE BEKO 3.'LÜK İÇİN SAHADA
Final-Four'da ilk maçların mağlupları bugün 3.'lük maçına çıkacaklar. Fenerbahçe Beko ile Real Madrid TSİ 18.30'da karşı karşıya gelecek. İki takımın da bu sezon birbirlerine 1'er galibiyeti var.

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