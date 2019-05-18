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  • 18.05.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 18:59

1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu. Hatayspor ile , ile de eşleşti. Yarı final ilk maçları 22 Mayıs Çarşamba günü, ikinci maçlar 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

1.Lig'de son hafta maçları sona erdi. , 'ni 2-1 mağlup etti. Altınordu'nun da deplasmanda Giresunspor'a 3-1 yenilmesi ile birlikte Adana Demirspor, Play-Off oynamaya hak kazandı.

İŞTE SPOR TOTO 1.LİG'DE BUGÜNÜN TOPLU SONUÇLARI
1-4
Karabükspor 1-6 G.
Giresunspor 3-1 Altınordu
Gençlerbirliği 1-2 Adana Demir
İstanbulspor 2-5 Denizlispor

PLAY-OFF OYNAYACAK OLAN TAKIMLAR
Hatayspor
Osmanlıspor
G.Gaziantep
Adana Demirspor

1. Lig'de play-off eşleşmeleri şöyle:
Hatayspor - Adana Demirspor
- Osmanlıspor

Yarı final ilk maçları 22 Mayıs Çarşamba günü, ikinci maçlar 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Final ise 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

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