Spor Toto 1.Lig'de son hafta maçları sona erdi. Adana Demirspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Altınordu'nun da deplasmanda Giresunspor'a 3-1 yenilmesi ile birlikte Adana Demirspor, Play-Off oynamaya hak kazandı.
İŞTE SPOR TOTO 1.LİG'DE BUGÜNÜN TOPLU SONUÇLARI
Adanaspor 1-4 Osmanlıspor
Karabükspor 1-6 G.Gaziantep
Giresunspor 3-1 Altınordu
Gençlerbirliği 1-2 Adana Demir
İstanbulspor 2-5 Denizlispor
PLAY-OFF OYNAYACAK OLAN TAKIMLAR
Hatayspor
Osmanlıspor
G.Gaziantep
Adana Demirspor
1. Lig'de play-off eşleşmeleri şöyle:
Hatayspor - Adana Demirspor
Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor
Yarı final ilk maçları 22 Mayıs Çarşamba günü, ikinci maçlar 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Final ise 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
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