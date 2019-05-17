Akhisar'ı yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray şimdi sezonun ikinci finaline yani Başakşehir maçına bileniyor... Pazar günü 50 bin taraftarının karşısında rakibini devirmesi halinde 22. şampiyonluğunu ilan edecek olan Sarı- Kırmızılılar sadece bir kupa kaldırmayacak, ezeli rakiplerine karşı çok önemli avantajlar da yakalayacak.



BU MAKAS ZOR KAPANIR​

Cimbom ligde mutlu sona ulaşırsa şampiyonluk sayılarında makas açılacak... Sarı-Kırmızılılar'ın Fenerbahçe ile arasındaki fark 3'e, Beşiktaş ile de 7'ye çıkacak. Bu makası kapatmak çok zor olacak.

MALİ TABLO ÇOK RAHATLAYACAK

Şampiyonluk aynı zamanda ekonomik olarak büyük gelir anlamı taşıyor... Yaklaşık 500 milyon lirayı kasasına koyacak olan Cimbom rakiplerinden daha rahat olan ekonomik tabloyu çok iyi bir noktaya getirecek.

YENİ SEZONUN DA FAVORİSİ

F.Bahçe yeni sezonda sil baştan kadro kuracak. Beşiktaş da yola yeni hocayla çıkacak. Galatasaray ise oturmuş kadrosu Fatih Terim faktörüyle yeni sezonun da en büyük şampiyonluk favorisi olacak.

FARKLI BİR BOYUTA GELECEK

Son yıllardaki başarıları ve kaldırdığı kupalarla ezeli rakiplerine psikolojik üstünlük kuran Galatasaray, Başakşehir'i de mağlup ederse avantajını çok farklı bir boyuta taşıyacak.