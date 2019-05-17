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, ’in beyaz noktadan en çok gol bulan takımı oldu

7’si ligin 2. yarısında olmak üzere 10 penaltı kazanan Cimbom bunların 8’ini golle sonuçlandırdı

Penaltısaray!
Üç gün içinde lig ve kupada oynadığı ve Akhisarspor maçlarında toplam 4 penaltı kazanan çarpıcı bir istatistikle dikkatleri çekiyor. Ligin ilk yarısında 3 penaltı kazanan Sarı-Kırmızılılar, devre arasında 'nin transferinin ardından tam 7 kez beyaz noktaya gitti. Kazandığı 10 penaltının 8'ini golle sonuçlandıran Cimbom bu alanda 'in lideri oldu. Galatasaray'ı 7 golle ve 6 golle takip etti. Süper Lig'in en fazla penaltı kazanan takımı ise 12 kezle Kasımpaşa. Ancak Mavi-Beyazlılar 3'ü Diagne'nin ayağından olmak üzere toplam 5 kez beyaz noktadan golle buluşma şansını kaçırdı.

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