Beşiktaş yönetimi'nin yeni sezon için Bursaspor'dan Umut Meraş ve Sivasspor'dan Emre Kılınç'ı listesine aldığı öğrenildi. 2 futbolcu için kulüpleriyle en yakın zamanda görüşmelere başlanacağı öne sürüldü.
Beşiktaş yönetimi'nin yeni sezon için Bursaspor'dan Umut Meraş ve Sivasspor'dan Emre Kılınç'ı listesine aldığı öğrenildi. 2 futbolcu için kulüpleriyle en yakın zamanda görüşmelere başlanacağı öne sürüldü.
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