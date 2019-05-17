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yerli transfer peşinde! ile için düğmeye basıldı

Umut Meraş ile Emre Kılınç için düğmeye basıldı

Beşiktaş yönetimi'nin yeni sezon için Bursaspor'dan Umut Meraş ve Sivasspor'dan Emre Kılınç'ı listesine aldığı öğrenildi. 2 futbolcu için kulüpleriyle en yakın zamanda görüşmelere başlanacağı öne sürüldü.

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