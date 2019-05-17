Türk basınının duayen isimlerinden yazarımız Hakkı Yalçın, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti. Yalçın burada son çıkardığı kitabı olan Cennet Mektupları'nı da Şenol Güneş'e hediye etti. Güneş de bu jestinden dolayı Yalçın'a teşekkür etti.

SON GELİŞMELER DE KONUŞULDU

Nevzat Demir Tesisleri'ndeki buluşmada Hakkı Yalçın ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bir süre sohbet ederken Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmeler konuşuldu. 2 taraf karşılıklı olarak görüşlerini iletirken, Hakkı Yalçın, Güneş'e A Milli Takım'da geçireceği dönem için de başarılar diledi.