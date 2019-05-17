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Yazarımız , Güneş’i ziyaret ederek ‘’ kitabını hediye etti.

Şenol Güneş’e Cennet Mektupları

Türk basınının duayen isimlerinden yazarımız Hakkı Yalçın, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek Beşiktaş Teknik Direktörü 'i ziyaret etti. Yalçın burada son çıkardığı kitabı olan 'nı da Şenol Güneş'e hediye etti. Güneş de bu jestinden dolayı Yalçın'a teşekkür etti.

SON GELİŞMELER DE KONUŞULDU
Nevzat Demir Tesisleri'ndeki buluşmada ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bir süre sohbet ederken Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmeler konuşuldu. 2 taraf karşılıklı olarak görüşlerini iletirken, Hakkı Yalçın, Güneş'e A 'da geçireceği dönem için de başarılar diledi.

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