Beşiktaş'ta gözler Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Teknik Direktör Şenol Güneş bu maçta rakip takımın etkili isimleri Sosa, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'e önlem alacak. Bu futbolcuları durdurmayı planlayan Güneş daha sonra Burak Yılmaz ve Adem Ljajic'i devreye sokacak.
GÜVEN'E ŞANS VERECEK
Burak Yılmaz'ı psikolojik olarak bu maça hazırlayan Güneş ayrıca Adem Ljajic'i gole yakın oynatacak. Sağ kanatta Quaresma'ya şans tanıyacak olan Güneş'in sol kanatta hızı nedeniyle Güven'e şans tanıyacağı öğrenildi.
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