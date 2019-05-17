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, Trabzon’u önce durdurup sonra vuracak

Tecrübeli hoca, Sosa Yusuf ve Abdülkadir’e önlem alacak. Burak ve ’e ise özel görevler verecek

Güneş’ten ince ayar

Beşiktaş'ta gözler Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Teknik Direktör Şenol Güneş bu maçta rakip takımın etkili isimleri Sosa, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'e önlem alacak. Bu futbolcuları durdurmayı planlayan Güneş daha sonra ve 'i devreye sokacak.

​GÜVEN'E ŞANS VERECEK
Burak Yılmaz'ı psikolojik olarak bu maça hazırlayan Güneş ayrıca Adem Ljajic'i gole yakın oynatacak. Sağ kanatta Quaresma'ya şans tanıyacak olan Güneş'in sol kanatta hızı nedeniyle Güven'e şans tanıyacağı öğrenildi.

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