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'de hedef Sırp stoper

’in St.Etienne ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödenmeyecek olması bu i cazip kılıyor.

Subotic sürprizi

Fenerbahçe gelecek sezonun planlarını yaparken menajerler Sarı-Lacivertli yönetime Subotic'i önerdi. Zaten bir süredir yönetimin de listesinde yer alan St.Etienne'li oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması bu i cazip kılıyor. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bonservisi elinde olacak.

YILLARCA DORTMUND'DA OYNADI
Yıllarca Dortmund'da forma giyen Subotic 10 yıllık Dortmund kariyerinde kaptanlığa kadar yükselmiş ve 2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 kez Kupası, 2 kez de Almanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

BU SEZON 28 MAÇTA OYNADI
FRANSIZ ekibi Saint Etienne'de bu sezon 28 maçta forma giyen başarılı stoper fileleri 1 kez havalandırdı. 'ın da önerisine sıcak bakması bu transferin gerçekleşme ihtimalini arttırdı.

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