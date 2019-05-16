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  • 16.05.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 11:48

'dan 'e büyük şok

, Finansal Fair Play'i ihlal ettiği gerekçesiyle 'nin UEFA Mali Kontrol Kurumu'na sevk edildiğini açıkladı. Karar karşısında Manchester City cephesinin büyük bir şok yaşadığı ifade edildi.

UEFA'dan dünya devine soruşturma şoku

, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir. UEFA'nın kararını resmi sitesinden açıklayan Manchester City, duyurunun devamında; "Kulübümüz, UEFA'nın soruşturması karşısında hayal kırıklığına uğradı ancak bu duruma şaşırmadı. Karar, tatmin edici olmayan, kısıtlayıcı ve düşmanca bir süreç içinde bulunulduğunun göstergesi." ifadelerini kullandı.

NEW YORK TİMES CEZAYI DUYURMUŞ, CİTY YALANLAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde New York Times, UEFA'nın Manchester City'ye Avrupa'dan men cezası vereceğini duyurmuştu. Kısa sürede dünyaya yayılan bu haber sonrası Manchester City açıklama yapıp böyle bir durum olmadığını, UEFA'nın kendilerine ilişkin soruşturmayı mart ayında sonlandırdığını belirtmişti.

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