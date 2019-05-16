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  • 16.05.2019 12:28
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 12:43

Pogba'dan ziyareti

Dünyaca ünlü Fransız futbolcu , ramazan ayını boş geçmeyerek arkadaşlarıyla birlikte 'yi ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Pogba fotoğrafın altına, "Hayattaki önemli şeyleri asla unutma" notu düştü.

Ramazan ayında arkadaşlarıyla birlikte Kâbe'yi ziyaret eden Fransız yıldız, "Hayattaki önemli şeyleri asla unutma" diyerek Kâbe içinde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Sezonu altıncı bitiren 'da en çok tartışılan isimlerin başında Pogba geliyordu. Manchester United'da sezon ortasında görevden alınan teknik direktör Jose Mourinho ile büyük sorunlar yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, Cardiff maçında bir taraftarın hışmına uğradı.

Taraftarın Pogba'ya ağır hakaretler ettiği video sosyal medyanın en çok paylaşılanlarından oldu.

Manchester United'a transfer olduğu dönemde, dünyada kendisine en yüksek bonservis ödenen futbolcu (105 milyon Euro) olma unvanına sahip olan Pogba, şimdi de Real Madrid'in radarında.

Fransa Milli Takımı'nda 66 kez forma giyen Pogba, bu sezon Manchester United formasıyla 35 lig maçında 13 gol attı.

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