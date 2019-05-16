Ramazan ayında arkadaşlarıyla birlikte Kâbe'yi ziyaret eden Fransız yıldız, "Hayattaki önemli şeyleri asla unutma" diyerek Kâbe içinde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Sezonu altıncı bitiren Manchester United'da en çok tartışılan isimlerin başında Pogba geliyordu. Manchester United'da sezon ortasında görevden alınan teknik direktör Jose Mourinho ile büyük sorunlar yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, Cardiff maçında bir taraftarın hışmına uğradı.

Taraftarın Pogba'ya ağır hakaretler ettiği video sosyal medyanın en çok paylaşılanlarından oldu.

Manchester United'a transfer olduğu dönemde, dünyada kendisine en yüksek bonservis ödenen futbolcu (105 milyon Euro) olma unvanına sahip olan Pogba, şimdi de Real Madrid'in radarında.

Fransa Milli Takımı'nda 66 kez forma giyen Pogba, bu sezon Manchester United formasıyla 35 lig maçında 13 gol attı.