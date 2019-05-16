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  • 16.05.2019 11:21
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 11:21

Frank Ribery'den olay yaratan paylaşımı!

'ten ayrılacak olan ve adı ile anılan sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı eski takımını tebrik etti.

Frank Ribery'den olay yaratan G.Saray paylaşımı!

'ın Akhisarspor'u Sivas'ta 3-1 yenerek Zirat 'nı müzesien götürmesinin ardından sarı-kırmızılı ismi sürpriz bir isim tebrik etti. 'ten ayrılacak olan ve Galatasaray ile adı anılan 36 yaşındaki , Galatasaray'ın 18. kez kazandığı Türkiye Kupası ile ilgili olarak kutlama mesajı paylaştı.

İŞTE RİBERY'NİN O PAYLAŞIMI

Franck Ribery paylaşımında "Tebrikler Galatasaray. Dün gece için aferin" ifadelerini kullandı. Fransız futbolcunun bu paylaşımının altına yorum yazan Galatasaraylıların bir çoğu "Geri dön" mesajı yolladı. Bu arada Franck Ribery, Galatasaray'ın 2005 yılında Fenerbahçe'yi 5-1 devirerek Türkiye Kupası'na uzandığı maçın ilk golünü atmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Alman ekibi Bayern Münih'ten ayrılacağını duyuran Ribery'nin Galatasaray mesajı sarı-kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarları, Fransız futbolcunun paylaşımının altına 'Yak gel bildiğin ne varsa' ve 'Gel aslan gel' yanıtlarını verdi.

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