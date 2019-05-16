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  • 16.05.2019 21:42
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 21:42

, ve Akhisarspor'u 'ya sevk etti

, ve Akhisarspor'u finalinde yaşanan olaylar sebebiyle 'ya sevk etti. Kulüplerin yanı sıra Akhisar'ın oyuncuları, , ve 'yı sevk edildi.

Galatasaray ve Akhisarspor PFDK'ya sevk edildi

() Hukuk Müşavirliği, ve Akhisarspor kulüpleri ile Ege ekibinin oyuncuları, , ve 'yı () sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, finalindeki takımlardan Akhisarspor'un "saha olayları", "7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" ve "talimatlara aykırı hareketi", Galatasaray'ın da "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Akhisarsporlu futbolcular Miguel Lopes, Güray Vural ve Caner Osmanpaşa'nın da "sportmenliğe aykırı hareketi" gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

KULÜP ÇALIŞANLARI DA PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Ayrıca, Akhisarspor Kulübü idarecilerinden Acar ile kulüp görevlileri ve Zekeriya Güneş'in "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi", kulüp atletik performans uzmanı Cem Kavçak'ın da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Disiplin Kuruluna sevk ediliği kaydedildi.

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