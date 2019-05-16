Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 16.05.2019 18:07
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 18:18

Rize - maçı tekrarlanacak mı? Resmi açıklama

Başkanı Hasan Kartal, ile oynadıkları maçın tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptıkları başvurunun uygun görülmediğini açıkladı.

TFF'den Rizespor'un itirazına ret

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında 'ı konuk etti. Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyeti ile sona eren karşılaşma sonrasında Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, mücadelenin hakemi Serkan Çınar'ın doğru kararlar vermediğini dile getirmişti.

TFF BAŞVURUYU REDDETTİ
Başkan Kartal, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası sebebiyle mücadelenin tekrarı için başvuruda bulunmuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, yaptıkları başvurunun TFF tarafından uygun görülmediğini açıkladı. Başkan Kartal'ın açıklaması şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğumuz kural hatası nedeniyle Galatasaray maçının tekrarlanması federasyonca uygun görülmemiştir."

.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriRize - Galatasaray maçı tekrarlanacak mı? Resmi açıklama
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri