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maçının tekrarını istiyor

Başkanı , TFF’ye başvurduklarını sosyal medyadan açıkladı

Rizespor tekrar için başvurdu

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçında kural hatası oluştuğu gerekçesiyle Futbol Federasyonu'na başvurdu. Bu hamleyi sosyal medyadan açıklayan Başkan Hasan Kartal, "Yönetimde maçı değerlendirdik ve böyle bir karara vardık. Kural hatası olduğunu ve maçın tekrarlanması gerektiğine yönelik başvurumuzu federasyona gönderdik" dedi. Rizespor, Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltı sırasında topun oyunda olmadığını ve bu durumun kural hatası olduğunu ifade ediyor.


GÜNDEMİ ALT ÜST ETTİ!
, Rize'deki yönetimiyle gündemi adeta alt üst etti. Çınar'la ilgili MHK'nın kararı merakla bekleniyor.

TOPYEKÜN DİSİPLİNE!
TFF olaylı Rize-G.Saray maçı sonrası düğmeye bastı. Rize Başkanı Hasan Kartal 'saldırı' ve 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ya sevkedildi. Rize Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcu Samudio ve G.Saray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak da 'lık oldu.

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