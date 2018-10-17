Dünyaya damga vuran Müslüman sporcular
Son dönemde Khabib Nurmagomedov'un UFC'de tarih yazmasının ardından Müslüman sporcular yeniden gündeme geldi. İşte tarihe geçen Müslüman sporcular...
17 Ekim 2018 Çarşamba, 10:25:33 Güncelleme: 11:58:15
MUHAMMED ALİ/BOKS
Sadece dünya boks tarihine değil, spor tarihine de adını altın harflerle kazımış bir efsane. Parladığı zamanda boksun krallarını (Henry Cooper, Karl Mildenberger, Jürgen Blin, Joe Bugner Richard Dunn vs) bir bir devirerek zirveye adını yazdıran Muhammed Ali çoğu kişinin bildiği gibi Müslüman.
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