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  • 17.05.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 10:25

Herkes onu merak ediyordu! 'ın yeni ü...

’ın yeniden başkan seçilmesinden sonra 'ta gözler, ’in yerine gelecek sezon takımın başına gelecek olan e çevrildi. Son günlerde herkesin sorduğu "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?" sorusunun cevabı ortaya çıkmaya çok yakın! Beşiktaş yönetimin masasında 6-7 kişilik bir liste bulunuyor. İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları...

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın yeniden başkan seçilmesinden sonra gözler, Şenol Güneş'in yerine gelecek sezon takımın başına gelecek olan teknik direktöre çevrildi.

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