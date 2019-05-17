Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın yeniden başkan seçilmesinden sonra gözler, Şenol Güneş'in yerine gelecek sezon takımın başına gelecek olan teknik direktöre çevrildi.
Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın yeniden başkan seçilmesinden sonra gözler, Şenol Güneş'in yerine gelecek sezon takımın başına gelecek olan teknik direktöre çevrildi.
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