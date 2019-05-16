Kartal'da karar anı

Beşiktaş Yönetimi yeni sezon için kolları sıvadı. Başkan Fikret Orman ve yöneticiler mazbatayı aldıktan sonra kritik kararlar vermeye hazırlanıyor. Yönetimin ilk işinin hoca adayları arasında ilk sırada olan Lucescu'nun durumunu masaya yatırarak son kararı vermek olduğu gelen bilgiler arasında.

İLK TERCİH MİRCEA LUCESCU​

Başkan Orman'ın Lucescu'yu tercih ettiği ancak son kararını yönetimle görüştükten sonra vereceği öğrenildi. Lucescu'da karar kılınılırsa Rumen çalıştırıcı en kısa zamanda açıklanacak.





KAGAWA İÇİN GÖRÜŞÜLECEK

Adem Ljajic'in bonservisini alacak olan yönetim Kagawa'nın durumu için Dortmund'la görüşecek. Ancak Japon futbolcunun bonservisiyle alınma ihtimali çok zor olarak gösteriliyor.