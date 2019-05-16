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'ta yönetim yol haritasını belirliyor! masada

Yönetim hoca adayları arasındaki ’yu masaya yatıracak. , Atiba ve Adriano’nun durumları da netleşecek.

Kartal'da karar anı

Beşiktaş Yönetimi yeni sezon için kolları sıvadı. Başkan Fikret Orman ve yöneticiler mazbatayı aldıktan sonra kritik kararlar vermeye hazırlanıyor. Yönetimin ilk işinin hoca adayları arasında ilk sırada olan Lucescu'nun durumunu masaya yatırarak son kararı vermek olduğu gelen bilgiler arasında.

İLK TERCİH MİRCEA LUCESCU​
Başkan Orman'ın Lucescu'yu tercih ettiği ancak son kararını yönetimle görüştükten sonra vereceği öğrenildi. Lucescu'da karar kılınılırsa Rumen çalıştırıcı en kısa zamanda açıklanacak.

KAGAWA İÇİN GÖRÜŞÜLECEK
Adem Ljajic'in bonservisini alacak olan yönetim 'nın durumu için Dortmund'la görüşecek. Ancak Japon futbolcunun bonservisiyle alınma ihtimali çok zor olarak gösteriliyor.

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