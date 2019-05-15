Trabzonspor, Akhisarspor'da bu sezon 8 gol 4 asistlik bir performans ortaya koyan Manu'yu gündemine almıştı. Bordo-mavili kulübün oldukça geniş olan transfer listesinde bir süredir takip edilen isimlerden biri olan Elvis Manu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Manu, "Trabzonspor büyük bir takım, transfer imkanım olursa hayır demem. Ben Feyenoord için oynadım. Büyük takım için oynamak ne demek biliyorum. 45.000 taraftarın önünde oynamak benim için zor değil" dedi.
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