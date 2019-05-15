Bugünkü
Takvim

'dan Trabzon’a yeşil ışık

’un transfer listesinde olduğu iddia edilen Akhisarpsorlu , “Trabzonspor büyük bi r takım. Transfer imkanı olursa hayır demem. Büyük takımda oynamnaın ne olduğunu da biliyorum” dedi

Trabzon’a ‘hayır’ demem

Trabzonspor, Akhisarspor'da bu sezon 8 gol 4 asistlik bir performans ortaya koyan Manu'yu gündemine almıştı. Bordo-mavili kulübün oldukça geniş olan transfer listesinde bir süredir takip edilen isimlerden biri olan Elvis Manu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Manu, "Trabzonspor büyük bir takım, transfer imkanım olursa hayır demem. Ben Feyenoord için oynadım. Büyük takım için oynamak ne demek biliyorum. 45.000 taraftarın önünde oynamak benim için zor değil" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriElvis Manu'dan Trabzon’a yeşil ışık
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri