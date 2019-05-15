Terim'den eleştirilere tepki! Organize ancak amatör bir kötülük gözlemliyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün Akhisar ile oynayacakları maçı öncesi açıklamalar yaptı. Terim iki önemli kupadan birine çıkacaklarını ifade ederek, "Galatasaray olarak emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Kupaya talibiz ve kupaya önem veriyoruz." dedi.

KUPAYI İSTİYORUZ

Bu hafta iki kritik final oynayacaklarını söyleyen ve bazı oyuncuların oynayıp oynamayacağına henüz karar vermediğini vurgulayan Fatih Terim, "Buna yarın (bugün) karar vereceğiz. Bu karşılaşmaya ciddiyetle çıkarak kupayı mutlaka kazanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

DUALAR ESİRGENMESİN

Yarışta olmayan ilgisiz takımların yöneticilerinin bile bir süreden beri kendi maçlarını bırakıp Galatasaray ile uğraştığını vurgulayan Teknik Direktör Fatih Terim, "Biz bunları gülerek karşılıyoruz. Galatasaray Türkiye'dir. Bu söze taraftar da alışık. Organize ancak amatör bir kötülük gözlemliyorum. Hedefleri bizi kızdırıp konsantrasyonumuzu bozmaksa bunu başaramayacaklar" dedi. Sarı- Kırmızılı taraftarlara da seslenen Terim, "Büyük Galatasaray taraftarı inancını kaybetmeden, mücadeleyi bırakmadan ve duasını esirgemeden Galatasaray'a yakışan bir tavır sergilesin. Dikkatli olsunlar, uyanık olsunlar. Bizi kızdırmak isteyenlere de şimdiden geçmiş olsun diliyorum." ifadesini kullandı.

MİNİK TARAFTARA ÖZEL İLGİ

Fatih Terim, Sivas'ta Galatasaraylı minik bir taraftarla yakından ilgilendi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.