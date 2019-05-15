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’in bonservisini alıyor

Adem Ljajic’in tapusu alınıyor
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Adem Ljajic'le ilgili konuştu. Boşnak yıldızın, kontratta bulunan maç sayısını geçtiğini ve satın alma opsiyonunun devreye gireceğini söyleyen Kavalcı, "Adem'in bonservisi alıyoruz" dedi. Kavalcı, "Ljajic'in sözleşmesinde bulunan bonservis bedeli 6 milyon 250 bin Euro. Taksitlerle ödeyeceğiz" diye konuştu.

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