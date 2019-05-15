Everton'ın 22 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Cenk Tosun'u bir sezon kiralamak için resmen devreye giren Beşiktaş, İngiliz ekibini ikna etmeye çalışıyor. Cenk'in yeniden Türkiye'ye dönmek istemesi Beşiktaş'ın umutlarını taze tutuyor. Cenk Tosun ile Türkiye'ye dönmesi konusunda anlaşma sağlanmış durumda.

EVERTON İLE MASAYA OTURULUYOR

BEŞİKTAŞ Yönetimi, Mayıs'ın 20'sinden sonra Everton kulübü ile masaya oturacak ve bir kez daha pazarlıklara başlayacak. İngiliz kulübü ile anlaşma sağlanırsa Cenk Tosun 1 yıl Beşiktaş'ta kiralık oynayacak.





CENK'İN KALBİ BEŞİKTAŞ'TA

BU arada Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçın seremonisine Burak Yılmaz, Cenk Tosun'un küçük oğlu ile birlikte çıktı. Maçı tribünden izleyen Cenk Tosun Beşiktaş taraftarını eline kalbine götürürek selamladı.

CENK TOSUN İSTEDİĞİ ORTAMI BULAMADI

Cenk Tosun Everton'da istediği kadar şans bulamadı. Durum böyleyken Beşiktaş'ta yeni bir başlangıç yapmak ona da cazip geliyor. Tek sıkıntı Everton'un ilk tercihinin kiralama yerine satış olması