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basını ’ın genç oyuncu için teklif yaptığını yazdı.

Adım adım Mert Müldür

basınında çıkan haberlere göre; siyah-beyazlılar için 1.5 milyon euroluk teklif yaptı. Ücret ve diğer detaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Stoper mevkinde forma giyen Mert Müldür, Lucescu tarafındanç tarafından da A 'a çağrılmıştı. Rapid Wien'de bu sezon önemli görevler alan, henüz 20 yaşında olmasına karşın ligde 21 maçta forma giyen, Mert Müldür Avrupa Ligi'nde de 10 maçta sahaya çıkarak toplamda 1 gol, 4 asiste imza attı.

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