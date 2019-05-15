Avusturya basınında çıkan haberlere göre; siyah-beyazlılar Mert Müldür için 1.5 milyon euroluk teklif yaptı. Ücret ve diğer detaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Stoper mevkinde forma giyen Mert Müldür, Lucescu tarafındanç tarafından da A Milli Takım'a çağrılmıştı. Rapid Wien'de bu sezon önemli görevler alan, henüz 20 yaşında olmasına karşın ligde 21 maçta forma giyen, Mert Müldür Avrupa Ligi'nde de 10 maçta sahaya çıkarak toplamda 1 gol, 4 asiste imza attı.